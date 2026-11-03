Përkthime
Eksploroni përkthimet e Kuranit sipas gjuhës dhe përkthyesit.
Afar1 përkthime
Albanian2 përkthime
Amazigh1 përkthime
Amharic2 përkthime
Arabic1 përkthime
Asante1 përkthime
Assamese1 përkthime
Azeri2 përkthime
Bambara2 përkthime
Bengali4 përkthime
Bosnian3 përkthime
Bulgarian1 përkthime
Central khmer2 përkthime
Chechen1 përkthime
Chinese3 përkthime
Croatian1 përkthime
Czech1 përkthime
Dari1 përkthime
Divehi2 përkthime
Dutch3 përkthime
English9 përkthime
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 përkthime
Finnish1 përkthime
French3 përkthime
Fulah1 përkthime
Ganda1 përkthime
German2 përkthime
Gujarati1 përkthime
Hausa1 përkthime
Hebrew1 përkthime
Hindi1 përkthime
Indonesian3 përkthime
Italian1 përkthime
Japanese2 përkthime
Kannada2 përkthime
Kazakh2 përkthime
Kinyarwanda1 përkthime
Korean2 përkthime
Kurdish2 përkthime
Kyrgyz, kirghiz1 përkthime
Lingala1 përkthime
Lithuanian1 përkthime
Macedonian1 përkthime
Malay1 përkthime
Malayalam3 përkthime
Maranao1 përkthime
Marathi1 përkthime
Moore1 përkthime
Nepali1 përkthime
Norwegian1 përkthime
Oromo1 përkthime
Pashto2 përkthime
Persian2 përkthime
Polish1 përkthime
Portuguese2 përkthime
Punjabi1 përkthime
Romanian3 përkthime
Rundi1 përkthime
Russian3 përkthime
Serbian1 përkthime
Sindhi1 përkthime
Sinhala, sinhalese1 përkthime
Somali2 përkthime
Spanish3 përkthime
Swahili2 përkthime
Swedish1 përkthime
Tagalog1 përkthime
Tajik3 përkthime
Tamil3 përkthime
Tatar1 përkthime
Telugu1 përkthime
Thai2 përkthime
Turkish5 përkthime
Uighur, uyghur1 përkthime
Ukrainian1 përkthime
Urdu8 përkthime
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 përkthime
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com