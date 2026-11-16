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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Aja 127
At-Tawbah
127
9:127
واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون ١٢٧
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍۢ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا يَفْقَهُونَ ١٢٧
وَإِذَا
ﲅ
مَآ
ﲆ
أُنزِلَتۡ
ﲇ
سُورَةٞ
ﲈ
نَّظَرَ
ﲉ
بَعۡضُهُمۡ
ﲊ
إِلَىٰ
ﲋ
بَعۡضٍ
ﲌ
هَلۡ
ﲍ
يَرَىٰكُم
ﲎ
مِّنۡ
ﲏ
أَحَدٖ
ﲐ
ثُمَّ
ﲑ
ٱنصَرَفُواْۚ
ﲒﲓ
صَرَفَ
ﲔ
ٱللَّهُ
ﲕ
قُلُوبَهُم
ﲖ
بِأَنَّهُمۡ
ﲗ
قَوۡمٞ
ﲘ
لَّا
ﲙ
يَفۡقَهُونَ
ﲚ
١٢٧
ﲛ
E kur zbret ndonjë sure, ata shikojnë njëri-tjetrin (dhe thonë): “A ju pa dikush?” pastaj largohen. All-llahu largoi zemrat e tyre (nga besimi) ngase janë popull që nuk kupton.
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