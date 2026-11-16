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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Aja 121
At-Tawbah
121
9:121
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ١٢١
وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةًۭ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةًۭ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢١
وَلَا
ﲢ
يُنفِقُونَ
ﲣ
نَفَقَةٗ
ﲤ
صَغِيرَةٗ
ﲥ
وَلَا
ﲦ
كَبِيرَةٗ
ﲧ
وَلَا
ﲨ
يَقۡطَعُونَ
ﲩ
وَادِيًا
ﲪ
إِلَّا
ﲫ
كُتِبَ
ﲬ
لَهُمۡ
ﲭ
لِيَجۡزِيَهُمُ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
أَحۡسَنَ
ﲰ
مَا
ﲱ
كَانُواْ
ﲲ
يَعۡمَلُونَ
ﲳ
١٢١
ﲴ
Dhe nuk japin kontribut, të vogël ose të madh, nuk kapërcejnë ndonjë luginë, e qe të mos u shenohet (për shpërblim) atyre, për t’i shpërblyer All-llahu më së miri atë që vepruan.
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