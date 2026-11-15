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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Aja 115
At-Tawbah
115
9:115
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ١١٥
وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١١٥
وَمَا
ﲀ
كَانَ
ﲁ
ٱللَّهُ
ﲂ
لِيُضِلَّ
ﲃ
قَوۡمَۢا
ﲄ
بَعۡدَ
ﲅ
إِذۡ
ﲆ
هَدَىٰهُمۡ
ﲇ
حَتَّىٰ
ﲈ
يُبَيِّنَ
ﲉ
لَهُم
ﲊ
مَّا
ﲋ
يَتَّقُونَۚ
ﲌﲍ
إِنَّ
ﲎ
ٱللَّهَ
ﲏ
بِكُلِّ
ﲐ
شَيۡءٍ
ﲑ
عَلِيمٌ
ﲒ
١١٥
ﲓ
All-llahu nuk e humb një popoull pasi që ta ketë udhëzuar atë, para se t’ju sqarojë atyre se prej çka duhet ruajtur. All-llahu është i gjithdijshëm për secilin send.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.