Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Aja 112
At-Tawbah
112
9:112
التايبون العابدون الحامدون السايحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المومنين ١١٢
ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلْعَـٰبِدُونَ ٱلْحَـٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلْـَٔامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَـٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢
ٱلتَّٰٓئِبُونَ
ﱁ
ٱلۡعَٰبِدُونَ
ﱂ
ٱلۡحَٰمِدُونَ
ﱃ
ٱلسَّٰٓئِحُونَ
ﱄ
ٱلرَّٰكِعُونَ
ﱅ
ٱلسَّٰجِدُونَ
ﱆ
ٱلۡأٓمِرُونَ
ﱇ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ
ﱈ
وَٱلنَّاهُونَ
ﱉ
عَنِ
ﱊ
ٱلۡمُنكَرِ
ﱋ
وَٱلۡحَٰفِظُونَ
ﱌ
لِحُدُودِ
ﱍ
ٱللَّهِۗ
ﱎﱏ
وَبَشِّرِ
ﱐ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱑ
١١٢
ﱒ
(Të Xhennetit janë) Edhe ata që pendohen, ata që sinqerisht adhurojnë, ata qqë falenderojnë, ata që agjërojnë, ata që bëjnë ruku, që bëjnë sexhde, që urdhërojnë për të mira e ndalojnë nga të këqijat, edhe përmbushin dispozitat e All-llahut. Pra, përgëzoj besimtarët.
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.