Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Aja 108
At-Tawbah
108
9:108
لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ١٠٨
لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًۭا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌۭ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ١٠٨
لَا
ﱜ
تَقُمۡ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
أَبَدٗاۚ
ﱟﱠ
لَّمَسۡجِدٌ
ﱡ
أُسِّسَ
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلتَّقۡوَىٰ
ﱤ
مِنۡ
ﱥ
أَوَّلِ
ﱦ
يَوۡمٍ
ﱧ
أَحَقُّ
ﱨ
أَن
ﱩ
تَقُومَ
ﱪ
فِيهِۚ
ﱫﱬ
فِيهِ
ﱭ
رِجَالٞ
ﱮ
يُحِبُّونَ
ﱯ
أَن
ﱰ
يَتَطَهَّرُواْۚ
ﱱﱲ
وَٱللَّهُ
ﱳ
يُحِبُّ
ﱴ
ٱلۡمُطَّهِّرِينَ
ﱵ
١٠٨
ﱶ
Ti mos u fal aty kurrë! Një xhami e cila që prej ditës së parë është themeluar në respekt ndaj All-llahut (pa hile), është më e drejtë të falesh në të, aty ka burra që dëshir të pastrohen mirë, e All-llahu i do të pastrit.
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.