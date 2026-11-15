О Мухаммад! Никогда не совершай намаз в мечети, которая построена для нанесения вреда мусульманам. По милости Аллаха ты не нуждаешься в ней. Мечеть, которая с первого дня основана на богобоязненности и благочестии, больше заслуживает того, чтобы ты совершал в ней намаз. Речь идет о мечети Куба, которая была построена для искреннего служения одному Аллаху, поминания Его и выполнения обрядов Его религии. Эта славная мечеть действительно заслуживала того, чтобы Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, поклонялся в ней и поминал в ней Всевышнего. Она была достойным храмом, и ее прихожане были достойными людьми. Они любили очищаться от грехов и нечистот, от грязи и осквернения. Хорошо известно, что если человек любит что-либо, то он стремится к этому и делает для этого все возможное. А это значит, что прихожане мечети Куба стремились очиститься от грехов, нечистот и осквернения. Они были одними из первых мусульман, исправно совершали намаз, принимали участие в священной войне вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, утверждали на земле законы мусульманской религии и избегали ослушания Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Когда был ниспослан этот аят, в котором Аллах похвалил прихожан мечети Куба за их любовь к очищению, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, спросил их о том, как они очищаются. Они сообщили ему, что после отправления естественной нужды они вначале очищаются камнями, а затем подмываются водой. И тогда он похвалил их за такой поступок. Воистину, Аллах любит тех, кто духовно очищается от многобожия и порочных нравов, а также очищается от нечистот и осквернения.