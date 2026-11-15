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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Aja 107
At-Tawbah
107
9:107
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المومنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون ١٠٧
وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًۭا ضِرَارًۭا وَكُفْرًۭا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًۭا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٠٧
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ٱتَّخَذُواْ
ﱂ
مَسۡجِدٗا
ﱃ
ضِرَارٗا
ﱄ
وَكُفۡرٗا
ﱅ
وَتَفۡرِيقَۢا
ﱆ
بَيۡنَ
ﱇ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱈ
وَإِرۡصَادٗا
ﱉ
لِّمَنۡ
ﱊ
حَارَبَ
ﱋ
ٱللَّهَ
ﱌ
وَرَسُولَهُۥ
ﱍ
مِن
ﱎ
قَبۡلُۚ
ﱏﱐ
وَلَيَحۡلِفُنَّ
ﱑ
إِنۡ
ﱒ
أَرَدۡنَآ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
ٱلۡحُسۡنَىٰۖ
ﱕﱖ
وَٱللَّهُ
ﱗ
يَشۡهَدُ
ﱘ
إِنَّهُمۡ
ﱙ
لَكَٰذِبُونَ
ﱚ
١٠٧
ﱛ
(Nga hipokritët më të shëmtuarit janë) Edhe ata që ndërtuan xhami sherri, mosbesimi e përçarjeje mes besimtarëve dhe ftuan në pritje (solemne) atë që më parë kishte luftuar kundër All-llahut dhe të dërguarit të Tij. Ata do të betohen: “Ne nuk kemi pasur tjetër qëllim, vetëm për të mirë!” Po All-llahu dëshmoi se ata vërtet janë rrenacakë.
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