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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Takwir Aja 29
At-Takwir
29
81:29
وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ٢٩
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٩
وَمَا
ﳅ
تَشَآءُونَ
ﳆ
إِلَّآ
ﳇ
أَن
ﳈ
يَشَآءَ
ﳉ
ٱللَّهُ
ﳊ
رَبُّ
ﳋ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳌ
٢٩
ﳍ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.