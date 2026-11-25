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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 90
Ash-Shu'ara
90
26:90
وازلفت الجنة للمتقين ٩٠
وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٩٠
وَأُزۡلِفَتِ
ﱨ
ٱلۡجَنَّةُ
ﱩ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﱪ
٩٠
ﱫ
E Xhenneti u afrohet atyre që ishin të devotshëm.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.