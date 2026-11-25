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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 89
Ash-Shu'ara
89
26:89
الا من اتى الله بقلب سليم ٨٩
إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍۢ ٨٩
إِلَّا
ﱡ
مَنۡ
ﱢ
أَتَى
ﱣ
ٱللَّهَ
ﱤ
بِقَلۡبٖ
ﱥ
سَلِيمٖ
ﱦ
٨٩
ﱧ
(bën dobi) Vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër të shëndoshë.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.