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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 88
Ash-Shu'ara
88
26:88
يوم لا ينفع مال ولا بنون ٨٨
يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌۭ وَلَا بَنُونَ ٨٨
يَوۡمَ
ﱚ
لَا
ﱛ
يَنفَعُ
ﱜ
مَالٞ
ﱝ
وَلَا
ﱞ
بَنُونَ
ﱟ
٨٨
ﱠ
Ditën kur nuk bën dobi as malli, as fëmijët.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.