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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 87
Ash-Shu'ara
87
26:87
ولا تخزني يوم يبعثون ٨٧
وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٧
وَلَا
ﱕ
تُخۡزِنِي
ﱖ
يَوۡمَ
ﱗ
يُبۡعَثُونَ
ﱘ
٨٧
ﱙ
E mos më turpëro në ditën kur do të ringjallen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.