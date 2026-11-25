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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 86
Ash-Shu'ara
86
26:86
واغفر لابي انه كان من الضالين ٨٦
وَٱغْفِرْ لِأَبِىٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ٨٦
وَٱغۡفِرۡ
ﱎ
لِأَبِيٓ
ﱏ
إِنَّهُۥ
ﱐ
كَانَ
ﱑ
مِنَ
ﱒ
ٱلضَّآلِّينَ
ﱓ
٨٦
ﱔ
Dhe fale babaim tim, se ai vërtet ishtë nga ata të humburit,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.