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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 85
Ash-Shu'ara
85
26:85
واجعلني من ورثة جنة النعيم ٨٥
وَٱجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٥
وَٱجۡعَلۡنِي
ﱈ
مِن
ﱉ
وَرَثَةِ
ﱊ
جَنَّةِ
ﱋ
ٱلنَّعِيمِ
ﱌ
٨٥
ﱍ
Më bn prej trashëgesve të Xhennetit të begatshëm,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.