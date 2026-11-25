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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 83
Ash-Shu'ara
83
26:83
رب هب لي حكما والحقني بالصالحين ٨٣
رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًۭا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٣
رَبِّ
ﳒ
هَبۡ
ﳓ
لِي
ﳔ
حُكۡمٗا
ﳕ
وَأَلۡحِقۡنِي
ﳖ
بِٱلصَّٰلِحِينَ
ﳗ
٨٣
ﳘ
Zoti im, më dhuro mua urtësi dhe më bashko me të mirët!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.