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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 81
Ash-Shu'ara
81
26:81
والذي يميتني ثم يحيين ٨١
وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ٨١
وَٱلَّذِي
ﳄ
يُمِيتُنِي
ﳅ
ثُمَّ
ﳆ
يُحۡيِينِ
ﳇ
٨١
ﳈ
Ai më bën të vdesë e mandej më ngjall,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.