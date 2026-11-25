Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 78
Ash-Shu'ara
78
26:78
الذي خلقني فهو يهدين ٧٨
ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨
ٱلَّذِي
ﲵ
خَلَقَنِي
ﲶ
فَهُوَ
ﲷ
يَهۡدِينِ
ﲸ
٧٨
ﲹ
Zoti që më krijoi, Ai më udhëzon mua,
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.