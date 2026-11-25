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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 77
Ash-Shu'ara
77
26:77
فانهم عدو لي الا رب العالمين ٧٧
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّۭ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧٧
فَإِنَّهُمۡ
ﲮ
عَدُوّٞ
ﲯ
لِّيٓ
ﲰ
إِلَّا
ﲱ
رَبَّ
ﲲ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲳ
٧٧
ﲴ
Në të vërtetë, ata (që adhuroni ju) janë armiq të mij. përveç Zotit të botëve (nëse përveç idhujve adhuroni edhe Atë).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.