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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 75
Ash-Shu'ara
75
26:75
قال افرايتم ما كنتم تعبدون ٧٥
قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٥
قَالَ
ﲤ
أَفَرَءَيۡتُم
ﲥ
مَّا
ﲦ
كُنتُمۡ
ﲧ
تَعۡبُدُونَ
ﲨ
٧٥
ﲩ
Ai tha: “A po shihni se ç’po adhuroni?”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.