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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 73
Ash-Shu'ara
73
26:73
او ينفعونكم او يضرون ٧٣
أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ٧٣
أَوۡ
ﲘ
يَنفَعُونَكُمۡ
ﲙ
أَوۡ
ﲚ
يَضُرُّونَ
ﲛ
٧٣
ﲜ
Ose, “a u sjellin juve dobi apo dëm?”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.