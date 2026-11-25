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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 72
Ash-Shu'ara
72
26:72
قال هل يسمعونكم اذ تدعون ٧٢
قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ٧٢
قَالَ
ﲒ
هَلۡ
ﲓ
يَسۡمَعُونَكُمۡ
ﲔ
إِذۡ
ﲕ
تَدۡعُونَ
ﲖ
٧٢
ﲗ
Ai i tha: “A ju dëgjojnë ata juve kur të luteni?”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.