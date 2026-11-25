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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 70
Ash-Shu'ara
70
26:70
اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون ٧٠
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠
إِذۡ
ﲄ
قَالَ
ﲅ
لِأَبِيهِ
ﲆ
وَقَوۡمِهِۦ
ﲇ
مَا
ﲈ
تَعۡبُدُونَ
ﲉ
٧٠
ﲊ
Kur i tha babait të vet dhe popullit të vet: “çka jeni duke adhuruar?”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.