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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 68
Ash-Shu'ara
68
26:68
وان ربك لهو العزيز الرحيم ٦٨
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٦٨
وَإِنَّ
ﱹ
رَبَّكَ
ﱺ
لَهُوَ
ﱻ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱼ
ٱلرَّحِيمُ
ﱽ
٦٨
ﱾ
Nuk ka dyshim se Zoti yt është i gjithfuqishëm dhe i mëshirshëm.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.