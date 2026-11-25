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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 65
Ash-Shu'ara
65
26:65
وانجينا موسى ومن معه اجمعين ٦٥
وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ٦٥
وَأَنجَيۡنَا
ﱥ
مُوسَىٰ
ﱦ
وَمَن
ﱧ
مَّعَهُۥٓ
ﱨ
أَجۡمَعِينَ
ﱩ
٦٥
ﱪ
Dhe Ne e shpëtuam Musain dhe të gjithë ata që ishin me të.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.