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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 64
Ash-Shu'ara
64
26:64
وازلفنا ثم الاخرين ٦٤
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْـَٔاخَرِينَ ٦٤
وَأَزۡلَفۡنَا
ﱡ
ثَمَّ
ﱢ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﱣ
٦٤
ﱤ
E Ne i afruam atje të tjerët (ata të faraonit).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.