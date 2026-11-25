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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 60
Ash-Shu'ara
60
26:60
فاتبعوهم مشرقين ٦٠
فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ٦٠
فَأَتۡبَعُوهُم
ﳞ
مُّشۡرِقِينَ
ﳟ
٦٠
ﳠ
E ata (të faraonit) i arritën (beni israilët) në kohën e lindjes së diellit.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.