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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 58
Ash-Shu'ara
58
26:58
وكنوز ومقام كريم ٥٨
وَكُنُوزٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٥٨
وَكُنُوزٖ
ﳔ
وَمَقَامٖ
ﳕ
كَرِيمٖ
ﳖ
٥٨
ﳗ
prej pasurisë në depo dhe prej vendbanimeve të bukura.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.