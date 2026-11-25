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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 57
Ash-Shu'ara
57
26:57
فاخرجناهم من جنات وعيون ٥٧
فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٥٧
فَأَخۡرَجۡنَٰهُم
ﳏ
مِّن
ﳐ
جَنَّٰتٖ
ﳑ
وَعُيُونٖ
ﳒ
٥٧
ﳓ
Dhe Ne (u mbushëm mendjen e) i nxorëm prej kopshteve e burimeve,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.