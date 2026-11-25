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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 55
Ash-Shu'ara
55
26:55
وانهم لنا لغايظون ٥٥
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ٥٥
وَإِنَّهُمۡ
ﳇ
لَنَا
ﳈ
لَغَآئِظُونَ
ﳉ
٥٥
ﳊ
Dhe se me të vërtetë, ata na kanë zemëruar (dhe ikën pa lejen tonë).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.