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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 52
Ash-Shu'ara
52
26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
۞ وَأَوۡحَيۡنَآ
ﲲ ﲳ
إِلَىٰ
ﲴ
مُوسَىٰٓ
ﲵ
أَنۡ
ﲶ
أَسۡرِ
ﲷ
بِعِبَادِيٓ
ﲸ
إِنَّكُم
ﲹ
مُّتَّبَعُونَ
ﲺ
٥٢
ﲻ
Ne e urdhëruam (përmes shpalljes) Musain: “Të udhëtosh natan me robërit e Mij dhe se ju do të ndiqeni (prej faraonit)”.
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