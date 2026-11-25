Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 48
Ash-Shu'ara
48
26:48
رب موسى وهارون ٤٨
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٤٨
رَبِّ
ﲁ
مُوسَىٰ
ﲂ
وَهَٰرُونَ
ﲃ
٤٨
ﲄ
Zotit të Musait e të Harunit!”
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.