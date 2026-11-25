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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 47
Ash-Shu'ara
47
26:47
قالوا امنا برب العالمين ٤٧
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧
قَالُوٓاْ
ﱼ
ءَامَنَّا
ﱽ
بِرَبِّ
ﱾ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱿ
٤٧
ﲀ
E thanë: “Ne i besuam Zotit të botëve,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.