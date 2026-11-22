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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 43
Ash-Shu'ara
43
26:43
قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ٤٣
قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٤٣
قَالَ
ﱝ
لَهُم
ﱞ
مُّوسَىٰٓ
ﱟ
أَلۡقُواْ
ﱠ
مَآ
ﱡ
أَنتُم
ﱢ
مُّلۡقُونَ
ﱣ
٤٣
ﱤ
Musai atyre u tha: “Hidhnie atë që keni për ta hedhur!”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.