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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 42
Ash-Shu'ara
42
26:42
قال نعم وانكم اذا لمن المقربين ٤٢
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٤٢
قَالَ
ﱖ
نَعَمۡ
ﱗ
وَإِنَّكُمۡ
ﱘ
إِذٗا
ﱙ
لَّمِنَ
ﱚ
ٱلۡمُقَرَّبِينَ
ﱛ
٤٢
ﱜ
Ai tha: “Po, bile ju do të jeni atëherë prej më të afërmve!”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.