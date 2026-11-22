Для великого состязания пророк Муса выбрал день убранства, в который все египтяне отдыхали от работы. Фараон также пожелал, чтобы весь народ присутствовал на представлении и стал свидетелем триумфа египетских чародеев. Он был уверен, что они прекрасно разбираются в колдовской науке. Это позволяло ему надеяться на то, что в случае победы чародеев люди станут почитать их и уважать приобретенные ими знания. А это означало, что они будут беспрекословно подчиняться чародеям и думать, что те ведут их прямым путем. Однако, как ни старались поборники лжи, все их усилия обернулись против них самих.