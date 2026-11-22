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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 40
Ash-Shu'ara
40
26:40
لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين ٤٠
لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَـٰلِبِينَ ٤٠
لَعَلَّنَا
ﱁ
نَتَّبِعُ
ﱂ
ٱلسَّحَرَةَ
ﱃ
إِن
ﱄ
كَانُواْ
ﱅ
هُمُ
ﱆ
ٱلۡغَٰلِبِينَ
ﱇ
٤٠
ﱈ
Ashtu që t’i përkrahin magjistarët, nëse ata triumfojnë”.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.