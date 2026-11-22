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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 38
Ash-Shu'ara
38
26:38
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ٣٨
فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَـٰتِ يَوْمٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٣٨
فَجُمِعَ
ﳐ
ٱلسَّحَرَةُ
ﳑ
لِمِيقَٰتِ
ﳒ
يَوۡمٖ
ﳓ
مَّعۡلُومٖ
ﳔ
٣٨
ﳕ
Dhe, magjistarët u tubuan në kohën e ditës së caktuar.
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Tafsir Fathul Majid
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