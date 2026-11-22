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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 37
Ash-Shu'ara
37
26:37
ياتوك بكل سحار عليم ٣٧
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍۢ ٣٧
يَأۡتُوكَ
ﳋ
بِكُلِّ
ﳌ
سَحَّارٍ
ﳍ
عَلِيمٖ
ﳎ
٣٧
ﳏ
Që t’i sjellin të gjithë magjistarët e dijshëm këtu.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.