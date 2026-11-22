Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 35
Ash-Shu'ara
35
26:35
يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون ٣٥
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٣٥
يُرِيدُ
ﲺ
أَن
ﲻ
يُخۡرِجَكُم
ﲼ
مِّنۡ
ﲽ
أَرۡضِكُم
ﲾ
بِسِحۡرِهِۦ
ﲿ
فَمَاذَا
ﳀ
تَأۡمُرُونَ
ﳁ
٣٥
ﳂ
Që me magjinë e vet dëshiron t’ju dëbojë nga toka juaj, e ç’më propozoni mua?
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.