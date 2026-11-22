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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 33
Ash-Shu'ara
33
26:33
ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ٣٣
وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ ٣٣
وَنَزَعَ
ﲫ
يَدَهُۥ
ﲬ
فَإِذَا
ﲭ
هِيَ
ﲮ
بَيۡضَآءُ
ﲯ
لِلنَّٰظِرِينَ
ﲰ
٣٣
ﲱ
Nxori dorën prej xhepit, kur qe, ajo në sy të shikuesve flakëronte nga bardhësia.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.