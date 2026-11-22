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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 30
Ash-Shu'ara
30
26:30
قال اولو جيتك بشيء مبين ٣٠
قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
قَالَ
ﲖ
أَوَلَوۡ
ﲗ
جِئۡتُكَ
ﲘ
بِشَيۡءٖ
ﲙ
مُّبِينٖ
ﲚ
٣٠
ﲛ
(Musai) Tha: “A edhe nëse të sjell ndonjë argument të qartë!”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.