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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 29
Ash-Shu'ara
29
26:29
قال لين اتخذت الاها غيري لاجعلنك من المسجونين ٢٩
قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ٢٩
قَالَ
ﲍ
لَئِنِ
ﲎ
ٱتَّخَذۡتَ
ﲏ
إِلَٰهًا
ﲐ
غَيۡرِي
ﲑ
لَأَجۡعَلَنَّكَ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلۡمَسۡجُونِينَ
ﲔ
٢٩
ﲕ
(faraoni) Tha: “Nëse ti beson zot tjetër pos meje, do të gjendesh në mesin e të burgosurve!”
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