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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 26
Ash-Shu'ara
26
26:26
قال ربكم ورب ابايكم الاولين ٢٦
قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٦
قَالَ
ﱴ
رَبُّكُمۡ
ﱵ
وَرَبُّ
ﱶ
ءَابَآئِكُمُ
ﱷ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱸ
٢٦
ﱹ
Ai (Musai) tha: “Zoti juaj dhe i prindërve tuaj të parë!”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.