Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 25
Ash-Shu'ara
25
26:25
قال لمن حوله الا تستمعون ٢٥
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ٢٥
قَالَ
ﱮ
لِمَنۡ
ﱯ
حَوۡلَهُۥٓ
ﱰ
أَلَا
ﱱ
تَسۡتَمِعُونَ
ﱲ
٢٥
ﱳ
Ai (faraoni) atyre që ishin përreth, u tha: “A nuk e dëgjoni?!”
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.