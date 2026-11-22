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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 24
Ash-Shu'ara
24
26:24
قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ٢٤
قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٢٤
قَالَ
ﱣ
رَبُّ
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱦ
وَمَا
ﱧ
بَيۡنَهُمَآۖ
ﱨﱩ
إِن
ﱪ
كُنتُم
ﱫ
مُّوقِنِينَ
ﱬ
٢٤
ﱭ
Ai i tha: “Zoti i qiejve dhe i tokës dhe ç’ka ndërmjet tyre, nëse bindeni!”
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Tafsir Fathul Majid
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