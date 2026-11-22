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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 22
Ash-Shu'ara
22
26:22
وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسراييل ٢٢
وَتِلْكَ نِعْمَةٌۭ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٢٢
وَتِلۡكَ
ﱔ
نِعۡمَةٞ
ﱕ
تَمُنُّهَا
ﱖ
عَلَيَّ
ﱗ
أَنۡ
ﱘ
عَبَّدتَّ
ﱙ
بَنِيٓ
ﱚ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱛ
٢٢
ﱜ
Më përmend atë të mirë që më bëre mua, e ti robërove beni israilët!”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.