Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 213
Ash-Shu'ara
213
26:213
فلا تدع مع الله الاها اخر فتكون من المعذبين ٢١٣
فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ٢١٣
فَلَا
ﱥ
تَدۡعُ
ﱦ
مَعَ
ﱧ
ٱللَّهِ
ﱨ
إِلَٰهًا
ﱩ
ءَاخَرَ
ﱪ
فَتَكُونَ
ﱫ
مِنَ
ﱬ
ٱلۡمُعَذَّبِينَ
ﱭ
٢١٣
ﱮ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.