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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 211
Ash-Shu'ara
211
26:211
وما ينبغي لهم وما يستطيعون ٢١١
وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١١
وَمَا
ﱚ
يَنۢبَغِي
ﱛ
لَهُمۡ
ﱜ
وَمَا
ﱝ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱞ
٢١١
ﱟ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.