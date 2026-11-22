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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 20
Ash-Shu'ara
20
26:20
قال فعلتها اذا وانا من الضالين ٢٠
قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًۭا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ٢٠
قَالَ
ﱁ
فَعَلۡتُهَآ
ﱂ
إِذٗا
ﱃ
وَأَنَا۠
ﱄ
مِنَ
ﱅ
ٱلضَّآلِّينَ
ﱆ
٢٠
ﱇ
(Musai) Tha: “E bëra atë, atëherë kur isha i pavetëdijshëm.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.